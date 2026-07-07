Jucil y Jupol califican de "parche insuficiente" el aumento del plus de insularidad y avisan de que "castiga" a Mallorca

Archivo - Guardia Civil en Mallorca. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La asociación profesional Justicia Guardia Civil (Jucil) y el sindicato Justicia Policial (Jupol) han considerado que el aumento de la indemnización por residencia en Baleares es un "parche insuficiente" y que "no resuelve el grave problema de fondo".

A su entender, según han manifestado en un comunicado, supone "una nueva oportunidad perdida" para acabar con el déficit crónico de las plantillas en el archipiélago ya que "no frena la huida de agentes y castiga especialmente a Mallorca".

"Este incremento es la prueba evidente y el reconocimiento oficial del escenario de emergencia que llevan años denunciando: la extrema dificultad y el elevado coste que supone trasladar personal a Baleares debido a la carestía de la vida y a la crisis habitacional", han manifestado.

Sin embargo, han alertado de que el acuerdo firmado no solo no equipara al archipiélago con Canarias, lo cual ya consideran insuficiente, sino que además "provocará un efecto dominó muy perjudicial".

Según han advertido, el texto actual trasladará los problemas de cobertura que ya se sufre en las islas pequeñas, especialmente en las Pitiusas, a la isla de Mallorca, donde vaticinan que a muy corto plazo se padecerá la misma falta de agentes.

Igualmente, han subrayado que, aunque cuando iniciaron la reclamación para actualizar este plus en 2021 se solicitaba la equiparación con Canarias, la demanda varió con el tiempo. A su parecer, las "exigentes" condiciones económicas de las islas obligan a que la actualización cuente con un modelo propio con cantidades más próximas a las de Ceuta y Melilla.

A este respeto, Jucil y Jupol han indicado que Canarias ya no es "un marco de comparación válido", puesto que el plus de insularidad se sufraga en gran medida con fondos europeos. Esta diferencia en la vía de financiación, han agregado, introduce un factor de distorsión que "hace inviable e injusta" la comparación con Baleares.

Para estas organizaciones, el problema de la actualización del plus "no puede escudarse" en motivos económicos, máxime cuando Baleares es el tercer aportador financiero al Estado.

En este sentido, han lamentado el "maltrato sistemático" que, a su juicio, sufren las islas y que afecta directamente al servicio público que recibe la ciudadanía.

Otra de las principales críticas que han hecho al acuerdo para la mejora de este complemento es la diferencia económica establecida en función de los niveles de la Administración.

Según han argumentado, la finalidad del plus es compensar la insularidad, que afecta por igual a todos los agentes, con independencia de la escala, el empleo o en nivel funcionarial al que pertenecen.

Por ello, han apostado por una insularidad lineal independiente de la escala a la que pertenezca el funcionario, ya que el nivel y responsabilidad ya se cobra en el sueldo base y en el resto de complementos.

Por otra parte, han lamentado la negativa del Ministerio del Interior a declarar las islas como Zona de Especial Singularidad (ZES en complemento con la indemnización por residencia que, a su criterio, es la única vía real para estabilizar las platnillas.