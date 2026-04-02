La jueza manda a la cárcel a la mujer condenada a prisión permanente por matar a su bebé arrojándola a un contenedor

Archivo - Los acusados de asesinato de un bebé al arrojarlo a un contenedor a su llegada a la Audiencia Provincial de Palma, a 24 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una jueza de Manacor ha ordenado el ingreso en la cárcel de la mujer condenada a prisión permanente revisable por matar a su bebé arrojándola a un contenedor en Porto Cristo en noviembre de 2023.

La mujer ha pasado a disposición de la autoridad judicial la mañana de este jueves después de que fuera arrestada la noche del miércoles tras casi dos semanas fugada.

La titular de la plaza 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Manacor, tras tomarle declaración, ha decretado su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza.

La madre de la bebé fallecida en el contenedor, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), ya ha sido conducida hasta el centro penitenciario de Palma.

Por otra parte, la Audiencia Provincial de Baleares ha señalado el día 7 de abril una vista en relación a la situación procesal de la mujer tras la sentencia por la que le condenaron a prisión permanente revisable.

CASI DOS SEMANAS A LA FUGA

Junto a dos tíos de la víctima, la ahora encarcelada fue juzgada en la Audiencia Provincial de Baleares por un jurado popular el pasado marzo por la muerte del neonato.

El día 22 se emitió un veredicto de culpabilidad, pero la mujer fue la única de los tres que no se presentó ante el tribunal y se dictó una orden de busca y captura en su contra para su ingreso en prisión.

Fue entonces cuando la Policía Nacional y la Guardia Civil abrieron una investigación conjunta para tratar de dar con su paradero, que se ha prolongado durante dos semanas.

Los agentes, según han indicado a Europa Press fuentes próximas a las pesquisas, la localizaron en las proximidades de la localidad de Montuïri.

Establecieron un dispositivo de vigilancia que se prolongó durante aproximadamente 48 horas y, al sentir la presión policial, la condenada decidió salir de su escondite para desplazarse hasta Manacor.

Los investigadores la siguieron hasta allí, el mismo municipio donde arrojó a su bebé recién nacida a un contenedor y le causó la muerte, y la detuvieron en virtud de la orden judicial.

Cabe recordar que durante la fase de instrucción del procedimiento judicial la Audiencia Provincial dejó en libertad a la mujer, bajo la obligación de comparecer periódicamente en los juzgados, dado que había dos informes periciales "totalmente contradictorios" en la causa.

Aunque hasta el momento del juicio había cumplido con todas las medidas cautelares que se le habían impuesto, en un momento indeterminado entre el final de la vista oral y la lectura del veredicto se dio a la fuga.

LA ABOCARON A "UNA MUERTE SEGURA"

Los hechos tuvieron lugar el 3 de noviembre de 2023, cuando la madre, embarazada de 26 o 27 semanas, se puso de parto en el interior de un vehículo en el que viajaba junto a los otros dos condenados.

Después de dar a la luz, y a pesar de encontrarse en las inmediaciones de un centro hospitalario, entregó el cuerpo del neonato al hombre para que lo arrojara a un contenedor próximo y huyeron del lugar.

En la sentencia por la que condenó a la madre y a su cuñado a prisión permanente revisable como autores de un delito de asesinato, la magistrada sostuvo que su conducta "estuvo guiada por el desafecto y el deseo de poner fin a la situación", ya que pudieron solicitar la presencia de una ambulancia para ser trasladada a un hospital.

Por lo tanto, consideró demostrado que pretendían "desembarazarse" de la bebé y llevaron a cabo todos los actos que tuvieron a su alcance para conseguir su propósito. "Abandonar a una neonata prematura en un contenedor de basura, dejándola a su suerte, con una climatología adversa, supone abocarla a una muerte segura", subrayó.

La magistrada concluyó respecto a la madre y su cuñado que "pretendían provocar la muerte de la neonata" y apuntó a un ánimo "particularmente ruin, perverso, cobarde o traicionero".