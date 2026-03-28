A juicio por agredir, amenazar y violar a una mujer con discapacidad en una cabaña ocupada en Palma

Archivo - Un furgón de la Policía Nacional llega a la Audiencia Provincial de Baleares, a 17 de enero de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará los próximos lunes y martes (09.30 horas) a un hombre acusado de agredir, amenazar y violar a una mujer con discapacidad en una cabaña ocupada en Palma.

La Fiscalía solicita que sea condenado a 18 años de prisión y al pago de una indemnización de 7.200 euros como supuesto autor de un delito de agresión sexual y otro de lesiones.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, se remontan a la noche del 12 de noviembre de 2024. El hombre se encontró con la víctima, a la que conocía por amigos comunes y, por lo tanto sabía que tenían una discapacidad mental, y se la llevó a una cabaña ocupada cerca del Hospital Sant Joan de Déu.

Ahí la agredió con una barra de hierro, la amenazó de muerte mientras le ponía un cuchillo en el cuello y la violó. La víctima, presa del miedo, no logró escapar de aquella cabaña hasta el día siguiente.