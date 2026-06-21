A juicio por agredir sexual y físicamente a su expareja en Menorca

Archivo - Escudo en la entrada de la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará el próximo viernes (10.00 horas) a un hombre acusado de agredir sexual y físicamente a su expareja en Menorca.

La Fiscalía solicita que sea condenado a 13 años de prisión y al pago de una indemnización de 4.000 euros como supuesto autor de un delito de agresión sexual y otro de lesiones leves. En ambos concurre la circunstancia agravante de género.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, sucedieron la noche del 20 de mayo de 2021. El procesado acudió al domicilio de la víctima, con la que había mantenido una relación sentimental durante varios años, con la excusa de visitar a su hijo.

Sin embargó, entró en el dormitorio de su expareja, le arrebató el teléfono móvil y, mientras la agarraba con fuerza y le metía el puño en la boca, la agredió sexualmente.

También le reprochó que estuviera manteniendo una relación con otro hombre y le dijo que ella era de su propiedad.