A juicio por estafar casi 26.000 euros con la compra de objetos para su empresa de limpieza y mantenimiento en Maó

Archivo - El palacio de Justicia, sede de la Audiencia Provincial y el TSJIB. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará este martes (09.30 horas) a un acusado de estafar casi 26.000 euros con la compra de objetos para su empresa de limpieza y mantenimiento en la localidad menorquina de Maó.

La Fiscalía solicita que sea condenado a cuatro años y medio de cárcel y al pago de una indemnización de 6.640 euros como supuesto autor de un delito de estafa.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, sucedieron entre abril y octubre de 2021. El procesado, utilizando los datos de una empresa de limpieza y mantenimiento de la que era titular junto a su pareja, realizó compras por valor de 25.890 euros en una decena de establecimientos de Maó.

Lo hizo sin el consentimiento de su socia y conocedor de que no tenía solvencia suficiente para afrontar los pagos, que solicitaba efectuar por transferencia programada y que nunca llegaron a producirse. No obstante, sí que se quedaba con los objetos adquiridos.