A juicio un hombre acusado de traficar con drogas en Palma

Archivo - El Palacio de Justicia, sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) y la Audiencia Provincial, en la plaza Weyler de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial celebra este jueves (10.00 horas) el juicio contra un hombre acusado de tráficar con drogas en Palma.

El escrito de acusación señala que en un registro en el domicilio del hombre, ante indicios de que poseía y distribuía drogas, se encontraron varias cantidades de heroína y cannabis, así como más de 4.000 euros en efectivo.

La Fiscalía considera los hechos, ocurridos en octubre de 2022, constitutivos de un delito contra la salud pública y pide para el acusado una pena de cinco años de cárcel y una multa de 2.000 euros.