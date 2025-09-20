Juicio a un hombre por violar a su hija de 12 años en Palma

Archivo - Fachada de la Fiscalía Superior de Baleares. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial celebra este lunes (09.45 horas) el juicio contra un hombre acusado de violar a su hija de 12 años en Palma.

El hombre se enfrenta a una pena de 21 años de prisión por unos hechos ocurridos entre 2017 y 2019, así como al pago de una indemnización de 50.000 euros.

Según recoge el fiscal en su escrito de acusación, el procesado aprovechaba que pasaba semanas alternas con su hija en su domicilio para realizarle tocamientos en multitud de ocasiones.

Fue en una ocasión cuando, siguiendo el relato del Ministerio Público, cuando la niña tenía 12 años, la violó. La menor se encuentra, como consecuencia de estos hechos, en tratamiento psicológico.