A juicio los ocho acusados de la violación grupal ocurrida en Magaluf en 2023

PALMA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará a partir del próximo lunes (10.00 horas) a los ocho acusados de la violación grupal ocurrida en Magaluf (Calvià) en agosto de 2023.

La Fiscalía solicita que sean condenados a un total de 153 años de prisión y al pago de 190.600 euros como supuestos autores de seis delitos de agresión sexual, uno contra la intimidad y otro de maltrato.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, ocurrieron sobre las 07.30 horas del 14 de agosto de 2023. Los ocho procesados, todos de nacionalidad francesa menos un suizo, acudieron a la habitación de un hotel de Magaluf en el que se alojaba uno de ellos acompañados de la víctima.

Durante aproximadamente media hora, conocedores del estado de inconsciencia en el que se encontraba la mujer, la desnudaron, la sometieron a tocamientos de carácter sexual y la violaron en múltiples ocasiones.

Los acusados, además, jalearon comentarios obscenos y grabaron con sus teléfonos móviles 21 vídeos de las agresiones sexuales que después compartieron a través de una aplicación de mensajería instantánea. Los ocho procesados se encuentran en prisión provisional desde pocos días después de que ocurrieran los hechos.

El juicio arrancará el lunes y está previsto que prosiga el miércoles, el jueves y el viernes.