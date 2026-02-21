A juicio por vender cocaína y MDMA en una conocida discoteca de Sant Josep

Archivo - Escudo en la entrada de la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará el próximo miércoles (11.30 horas) a un hombre acusado de vender cocaína y MDMA en una conocida discoteca del municipio ibicenco de Sant Josep.

La Fiscalía solicita que sea condenado a cuatro años de prisión y al pago de una multa de 600 euros como supuesto autor de un delito contra la salud pública.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, sucedieron en septiembre de 2019, cuando el procesado fue sorprendido en las inmediaciones del local de ocio portando diferentes sustancias estupefacientes.

En concreto, llevaba consigo una bolsa con 0,27 gramos de cocaína y 8,92 gramos de MDMA, valorado en el mercado ilícito en unos 242 euros. Además, llevaba 620 euros en efectivo supuestamente procedentes del tráfico de drogas.