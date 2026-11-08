A juicio por violar a su expareja, de la que tenía una orden de alejamiento, en Palma

Archivo - El Palacio de Justicia, sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) y la Audiencia Provincial, en la plaza Weyler de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará el próximo viernes (10.00 horas) a un hombre acusado de violar a su expareja, de la que tenía una orden de alejamiento y una prohibición de comunicación, en Palma.

La Fiscalía solicita que sea condenado a once años de prisión y al pago de una indemnización de 15.000 euros como supuesto autor de un delito de agresión sexual y otro de quebrantamiento de condena.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, se remontan al 27 de junio de 2025, cuando el procesado le envió a su expareja, quien tiene reconocido un grado de discapacidad del 55%, una imagen relativa a un procedimiento judicial que tenían pendiente.

Dos días después le envió varios mensajes y la llamó, pero ella no le contestó. La madrugada del 30 de junio sí consiguió ponerse en contacto con ella y, tras encontrarse en un parque de Palma, se dirigieron a la azotea del edificio en el que vive el acusado.

Fue allí donde la desnudó, la sometió a tocamientos de carácter sexual y la violó pese a sus reiteradas negativas. La mujer, como consecuencia de los hechos, ha sufrido un fuerte estado de aturdimiento y ansiedad.