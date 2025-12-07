A juicio por violar en una veintena de ocasiones a su hijastra menor de edad en Mallorca

Archivo - Fachada del TSJIB y la Audiencia Provincial. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma juzgará el próximo jueves (12.00 horas) a un hombre acusado de violar al menos en una veintena de ocasiones a su hijastra menor de edad en Mallorca.

La Fiscalía interesa que sea condenado a 15 años de prisión y al pago de una indemnización de 3.000 euros como supuesto autor de un delito continuado de agresión sexual.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, se remontan a los años 2003 y 2004, cuando la víctima tenía entre nueve y diez años de edad.

Desde entonces, y hasta 2010, cuando ella tenía entre 15 y 16 años, la violó al menos en una veintena de ocasiones. El hombre le decía a su hijastra que no contara nada a nadie porque se pensarían "que estaba loca".