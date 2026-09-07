La junta de personal de Son Espases rechaza condenar el supuesto caso de acoso laboral contra la exjefa de comunicación

Archivo - La gerente de Son Espases, Cristina Granados, comparece en la Comisión de Salud del Parlament. - PARLAMENT - Archivo

PALMA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La junta de personal del Hospital Universitario Son Espases ha rechazado la posibilidad de elaborar un escrito condenado el supuesto caso de acoso laboral sufrido por la exresponsable de comunicación del centro, Sabrina Vidal.

Ha sido en una reunión extraordinaria celebrada este lunes y que había sido promovida por el sindicato de enfermería Satse después de que la periodista denunciara públicamente lo sucedido la semana pasada.

La gerente del hospital, Cristina Granados, no ha comparecido en la reunión. De hecho, según ha adelantado el diario 'Última Hora' y han confirmado a Europa Press fuentes sindicales, desde el IBSalut ya adelantaron que no se presentarían alegando que no procede evaluar un caso sobre el que no constan denuncias por las vías reglamentarias y que afecta a una persona que ya no trabaja en el centro.

Es por ello que los trabajadores no han podido pedirle explicaciones a Granados, como pretendían desde Satse. Además, el principal punto del orden del día, que era elaborar un escrito manifestando la condena de los trabajadores hacia el caso de acoso laboral denunciado públicamente por Vidal, tampoco ha fructificado.

Según han lamentando las citadas fuentes, no se ha logrado la mayoría suficiente para que este punto saliera adelante. Desde el sindicato de enfermería, en cualquier caso, han pedido elaborar un documento con guías para actuar ante futuros casos de acoso laboral y la revisión de los protocolos de actuación.

También han reclamado al IBSalut que investigue si la afectada, pese a no hacerlo por los canales internos habilitados, denunció la situación de acoso laboral a través de correo electrónico a alguno de sus superiores.

Las fuentes sindicales han considerado que esa podría ser una vía para probar que la gerencia tenía conocimiento de esta situación, algo que han dado por hecho. Haber denunciado por los cauces internos, han indicado, hubiese terminado con la propia gerencia resolviendo un caso que le afecta directamente.

"El sistema ha fallado completamente", han criticado desde Satse. En esta tesitura y sin el apoyo de la junta de personal, han reconocido, será difícil que el caso pueda ser investigado de forma interna.