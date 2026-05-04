La Junta de Seguridad de Palma aborda el refuerzo de seguridad en verano y la lucha contra la venta ambulante ilegal

Reunión de la Junta de Seguridad del Ayuntamiento de Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta Local de Seguridad, que ha presidido el alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha abordado este lunes, entre otras cuestiones, el refuerzo de la seguridad previsto para el verano y la necesidad de continuar intensificando la lucha contra la venta ambulante ilegal, especialmente en zonas comerciales.

Asimismo, según ha informado Cort en un comunicado, se han analizado las actuaciones conjuntas que llevan a cabo los distintos cuerpos policiales y administraciones con el objetivo de mejorar la coordinación.

En este sentido, se ha realizado un seguimiento del trabajo desarrollado a través de las Mesas de Seguridad y Convivencia (Secon) de la Policía Local, que permiten dar respuesta a las demandas vecinales y mejorar la seguridad en los distintos barrios de la ciudad.

Finalmente, se han abordado cuestiones relacionadas con el sistema VioGén, destacando la colaboración entre la Jefatura Superior de Policía de Baleares y la Policía Local de Palma para la protección, el seguimiento y la atención a las víctimas de violencia de género.

En la reunión han participado también el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez; el regidor de Seguridad Ciudadana, Llorenç Bauzá; el coordinador general del área, Jaume Pla; el jefe de la Policía Local de Palma, Guillem Mascaró; el jefe superior de la Policía Nacional en Baleares, José Antonio Puebla, así como otros representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los servicios de emergencias.