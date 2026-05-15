Jupol acusa a Interior de "parchear" la falta estructural de personal en destinos como Baleares

Archivo - Un agente de la Policía Nacional en Palma. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Jupol ha acusado al Ministerio del Interior de "parchear" la falta estructural de personal en destinos como Baleares con la convocatoria de Atribución Temporal de Funciones (ATF) para reforzar diversos puestos fronterizos durante el verano.

En un comunicado, el sindicato ha criticado que esta convocatoria "vuelve a evidenciar" que la Dirección General de la Policía pretende utilizar las atribuciones temporales de funciones como "un parche para ocultar las graves carencias estructurales de personal" existentes en Algeciras, Tarifa, Almería, Ceuta, Melilla o Baleares.

La convocatoria oferta 13 plazas de oficial de Policía y 230 plazas para policías en distintos puestos fronterizos, una cifra, para Jupol, "claramente insuficiente para atender las necesidades reales del operativo".

Asimismo, han informado desde el sindicato, en Baleares, se ofertan diez plazas de policía en el aeropuerto de Palma, otras diez en el de Eivissa y diez más en el de Menorca.

Igualmente, han denunciado públicamente el "nuevo abandono" del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a los policías nacionales destinados a la Operación Paso del Estrecho (OPE) 2026.

"Desde Jupol mostramos nuestra absoluta indignación ante una convocatoria que vuelve a repetir el mismo modelo de desprecio hacia los policías nacionales: agentes obligados a desplazarse durante meses para cubrir servicios esenciales en frontera, trabajando en condiciones extremas, sin percibir dietas, indemnizaciones ni compensación económica alguna", han señalado.

La convocatoria publicada por la División de Personal establece expresamente que estas atribuciones temporales de funciones se realizarán "sin derecho a percepción de indemnización alguna" y obliga además a los agentes interesados a firmar una renuncia expresa a "dietas, indemnización de residencia y a cualquier reclamación económica que se derive" de esta comisión de servicio.

Para el sindicato, resulta "absolutamente intolerable" que el Ministerio del Interior "continúe tratando a los policías nacionales como funcionarios de segunda categoría", puesto que la Guardia Civil sí percibe compensaciones económicas durante la Operación Paso del Estrecho.

En este sentido, ha lamentado que muchos agentes deberán asumir de su propio bolsillo los elevados costes de alojamiento y desplazamiento en zonas turísticas y costeras durante los meses de verano.

También ha sostenido que esta situación genera "una enorme desmotivación entre los policías nacionales" ante la "discriminación", a su entender, del Ministerio del Interior.

Por todo ello, desde el sindicato han exigido la revisión inmediata de esta convocatoria y han reclamado el reconocimiento de dietas e indemnizaciones para todos los policías nacionales destinados a la OPE 2026.