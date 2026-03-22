El jurado declara culpable a los dos acusados de la muerte de la bebé arrojada a un contenedor en Mallorca

Los acusados por la muerta del bebé y sus abogados, al comienzo del juicio en la Audiencia Provincial de Baleares, a 13 de marzo de 2026, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press

PALMA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Baleares ha declarado culpable a los dos acusados de la muerte de la bebé que en noviembre de 2023 fue arrojada a un contenedor de Porto Cristo (Mallorca), la madre y el tío de la recién nacida.

Los nueve miembros del jurado, tras un tiempo de deliberación, han determinado por unanimidad que ambos son penalmente responsables del fallecimiento de la bebé y, por lo tanto, que deben ser condenados por ello.

Ambos se enfrentan a penas de prisión permanente revisable por un delito asesinato, dado que la Fiscalía sostiene que cuando arrojaron a la recién nacida al contenedor tenían "intención de quitársela de en medio" y "sabían que si la dejaban ahí iba a morir".

La tía de la bebé, quien también se ha sentado en el banquillo de los acusados, ha sido declarada culpable, también por unanimidad, del delito de omisión del deber de socorro que se le imputa.

El Ministerio Público pide que sea condenada al pago de una multa de 5.400 euros.

Los miembros del jurado han considerado probado por unanimidad que la bebé nació viva y que tanto la madre como el tío eran conscientes de ello.

Según el jurado popular, los dos acusados, conscientes de que la bebé estaba viva, acordaron tirarla a un contenedor sin pedir ningún tipo de asistencia médica. "Querían causar la muerte de la criatura", han manifestado.