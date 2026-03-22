Buscan a la acusada de arrojar a una bebé en un contenedor en Porto Cristo tras no comparecer en la Audiencia

Los acusados por la muerta del bebé y sus abogados, al comienzo del juicio en la Audiencia Provincial de Baleares, a 13 de marzo de 2026, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press

PALMA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La acusada de la muerte de la bebé que en noviembre de 2023 fue arrojada a un contenedor de Porto Cristo (Mallorca) está en paradero desconocido y no se ha presentado a la lectura del veredicto del jurado en la Audiencia Provincial.

La madre de la bebé estaba citada oficialmente a las 17.00 horas de este domingo para la lectura del fallo. Los cuerpos policiales han constatado que no se encuentra ingresada en ningún centro hospitalario y no han podido localizarla.