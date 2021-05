Jurado dice que la Justicia "se posiciona contra el derecho de las víctimas del franquismo" con Sa Feixina

Critica que "la Justicia da por buena la 'paz' de las fosas comunes" y "la humillación sistemática de las víctimas" con la sentencia

PALMA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico de Memoria Democrática del Govern balear y portavoz de Podemos Palma, Jesús Jurado, ha lamentado este viernes que la Justicia "se posiciona contra el derecho de las víctimas del franquismo" al sentenciar que debe protegerse patrimonialmente el monumento de Sa Feixina.

En una publicación en redes sociales, Jurado ha criticado que el Tribunal "da por buena la 'paz' de las fosas comunes, el silencio de los desaparecidos en los cementerios, y la humillación sistemática de las víctimas y de sus familias, con el pretexto de unos discutidos y más que dudosos valores patrimoniales".

"Como si se tuvieran que haber protegido los monumentos nazis porque tenían un valor artístico", ha reflexionado Jurado.

El secretario de Memoria Democrática ha añadido que el monumento "no tendría que quedar en pie" porque "no vale ni un minuto del sufrimiento" causado. "Éste no es el legado de referentes democráticos que se merece la ciudadanía, y se debe seguir luchando para que desaparezca del paisaje de la ciudad", ha concluido.

En una resolución conocida este viernes, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha confirmado la sentencia del Juzgado de lo contencioso número 3 de Palma y ha fallado que el Consell de Mallorca debe considerar el monumento de Sa Feixina como bien catalogado del patrimonio de la Isla.

En concreto, el Tribunal ha desestimado los recursos planteados por el Consell, el Ayuntamiento de Palma y la Asociación Memòria de Mallorca, frente a la postura de la plataforma Salvem Sa Feixina, que había ganado el recurso en el Juzgado.

Desde el Ayuntamiento y el Consell de Mallorca se planteó el derribo del monumento, erigido durante la dictadura franquista en dedicación a las víctimas del 'Crucero Baleares'. El monolito había sido desprovisto de su simbología original durante el mandato de Aina Calvo en Palma.