Jurado: "Desde que entramos en el Govern, Baleares ha pasado a liderar el impulso de la memoria democrática en España"

PALMA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Podemos Palma y secretario autonómico de Memoria Democrática del Govern, Jesús Jurado, ha afirmado este viernes, en el Congreso de los Diputados, que "desde que Unidas Podemos entró en el Govern, Baleares ha pasado a liderar el impulso de la memoria democrática en España".

Según ha informado Podemos Baleares en nota de prensa, el portavoz de la formación Palma y secretario autonómico de Memoria Democrática del Govern, Jesús Jurado, ha afirmado este viernes en el Congreso de los Diputados que "desde que Unidas Podemos entró en el Govern, en Baleares se ha pasado de estar casi igual que en 1976 a, en 2015, estar en el grupo de cabeza de las comunidades autónomas que impulsan la memoria democrática en España, con avances más que significativos".

Jurado ha intervenido en unas jornadas organizadas por el grupo confederal de Unidas Podemos - En Comú Podem - Galicia en Común, tituladas 'Víctimas de la Transición', a las que también ha acudido la secretaria autonómica del partido, Antònia Jover.

De los hitos y acontecimientos relacionados con la memoria democrática en Baleares, Jurado ha destacado la recuperación del cuerpo de Aurora Picornell, a quien ha tildado de "símbolo incluso antes de ser asesinada", junto a su pluma.

"La encontramos en la fosa de Son Coletes junto a su pluma, probablemente, la que usó para escribir sus últimas palabras desde la cárcel. Es un objeto con gran carga emocional y simbólica, un objeto que también podrá ser restaurado gracias al tratamiento integral de restos encontrado que hemos incorporado desde el Govern, para poder devolverlos a las familias en las mejores condiciones posibles", ha remarcado.

El secretario autonómico de memoria democrática ha destacado el trabajo llevado a cabo también por las asociaciones memorialistas de las islas, que también colaboran activamente en las Comisiones Técnicas que se desarrollaron desde el Govern.

"Contamos con dos comisiones, la de fosas y la de memoria democrática, donde las asociaciones colaboran con voz y voto en las políticas que llevamos a cabo en materia de memoria democrática. Si no fuera por ellas, habría muchas cosas que no serían posibles. Para que os hagáis una idea, fue Memoria de Mallorca quien insistió en abrir la fosa de Son Coletes, que estaba calificada como "no viable", porque se pensaba que había desaparecido. Fue allí donde encontramos los más de 100 restos humanos que ya hemos recuperado, y fue allí también donde encontramos a Aurora Picornell", ha destacado.

Jurado ha destacado asimismo la enmienda de Unidas Podemos que se incluyó en la Ley de Educación balear para la inclusión de la memoria democrática en el currículum educativo, enmienda que impulsó la vicepresidenta del Parlament y diputada de Unidas Podemos, Gloria Santiago.

"Creemos que es muy importante contar con un profesorado que esté perfectamente formado para poder transmitir conocimientos y valores a los chavales a quienes dan clase. Hay que incidir mucho en la diferencia que necesitamos marcar en nuestra sociedad, para salir de una sociedad con unas raíces que se hunden en el franquismo, y poder disponer de una democracia con una base mucho más sólida de las que tenemos a día de hoy", ha dicho.

"En Baleares tenemos dos leyes", ha explicado Jurado a los asistentes, "la de Fosas, aprobada por unanimidad en 2016, y otra de Memoria Democrática de 2018 que ya no tuvo un apoyo tan decidido por parte de la derecha pero que conseguimos aprobar. Con esto quiero decir que hay cierto consenso en la sociedad balear con la memoria democrática".

Entre las medidas impulsadas por Podemos en el Govern, Jurado ha destacado además el acompañamiento a las víctimas. "No solo estamos abriendo ya las últimas fosas de la represión franquista en las Islas --este año probablemente abramos la última-- sino que estamos dando atención psicológica a las familias de las víctimas que las necesiten durante todo el proceso, desde el momento en el que nos dejan tomar muestras del ADN pasando por la apertura de las fosas hasta la entrega de los restos. Es un acompañamiento necesario que no se ha hecho nunca, una de las novedades que pensamos que son muy positivas en el ámbito del plan de exhumaciones", ha manifestado.

Para acabar, Jurado ha recordado la entrega de certificados oficiales de víctimas del franquismo por parte del Govern a más de 200 familias que lo han solicitado, además del gran acto de reparación que se hizo el 29 de octubre de 2021, con la asistencia de más de 400 familiares de víctimas del franquismo, en el que las primeras autoridades de la comunidad entregaron los certificados a más de 100 familias, no sin olvidar el proyecto Stolpersteine, las piedras de la memoria que se han colocado también en homenaje a las víctimas del nazismo.