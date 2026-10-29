La Justicia de Baleares guarda un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario de Toledo. - EUROPA PRESS

PALMA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Miembros de la carrera judicial y fiscal, letrados de la Administración de Justicia y personal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) han guardado este jueves un minuto de silencio, en señal de duelo y solidaridad con las víctimas y sus familiares del accidente ferroviario ocurrido ayer en Urda (Toledo).

Baleares se ha sumado así a la convocatoria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en memoria de las víctimas del siniestro de ayer.

El presidente del TSJIB, Carlos Gómez, y el presidente de la Audiencia Provincial de Baleares, Gabriel Oliver, han encabezado la concentración delante de la fachada del Palacio de Justicia en la plaza del Mercat de Palma, sede del TSJIB y de la Audiencia.