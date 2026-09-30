Un juzgado de Eivissa ordena el desalojo inmediato de Casa Lola

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EIVISSA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número 2 de Eivissa ha estimado la medida cautelar solicitada por la empresa Inversiones Hoteleras Faro para desalojar de inmediato la finca de Sant Josep conocida como Casa Lola, en la que vivirían decenas de personas desde hace meses.

La resolución judicial supone un "paso decisivo" para poner fin a una situación que se había vuelto "insostenible" tanto para la propiedad, como para los vecinos de la zona y para las propias personas que permanecían en el interior de la finca, según ha informado la defensa jurídica de la empresa hotelera en un comunicado.

El pasado 2 de julio, la propiedad presentó una denuncia contra los ocupantes por un presunto delito de usurpación y en la que solicitaba, desde el primer momento, como medida cautelar el desalojo inmediato de la propiedad.

La petición se fundamentó, entre otras circunstancias, en los "graves riesgos" existentes para la seguridad de las personas, la propiedad, el vecindario y el medioambiente.

"Desde entonces, la situación no ha hecho sino agravarse. En Casa Lola se han registrado durante los últimos meses incidentes violentos, agresiones, incendios y numerosos problemas de convivencia, que han culminado recientemente con el episodio más trágico como fue el fallecimiento de un hombre de 48 años por el incendio de una de las infraviviendas levantadas en el interior del asentamiento", han resaltado.

La resolución judicial confirma, además, que la propiedad había adoptado las medidas legales a su alcance para poner fin a la ocupación, al haber solicitado expresamente el desalojo cautelar desde la presentación de la denuncia el pasado 2 de julio, a pesar de "algunas informaciones malintencionadas" que se habían dado a los vecinos con el fin de "confundirles" sobre la actuación jurídica que se llevaba a cabo.

Una vez obtenida la autorización judicial, la propiedad manifiesta su "plena disposición" para colaborar con la Guardia Civil y la Policía Local de Sant Josep en todo cuanto resulte necesario para organizar, con "la mayor celeridad posible" y bajo la coordinación de las autoridades competentes, el dispositivo que permita hacer efectivo el desalojo acordado judicialmente.

"Después de meses reclamando una solución jurídica, hoy se puede decir que se ha dado el paso decisivo para recuperar Casa Lola. La propiedad confía en la actuación de los tribunales y ha utilizado exclusivamente las vías que ofrece el Estado de Derecho", han alegado.

Ahora, han remarcado que corresponde hacer efectiva la resolución judicial "cuanto antes", con "todas las garantías" y con la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Asimismo, la defensa jurídica de la propiedad ha desmentido las "informaciones falsas" que se han difundido en los últimos días en las que se afirmaba que "la propiedad estaría percibiendo alquileres de los ocupantes o lucrándose de algún modo de la situación existente en Casa Lola".

"Tales afirmaciones carecen de fundamento y resultan incompatibles con las actuaciones emprendidas por la propia propiedad, que fue quien interpuso la denuncia el pasado 2 de julio, instó judicialmente la recuperación del inmueble y solicitó expresamente como medida cautelar su desalojo inmediato", han añadido.

La mejor prueba de ello sería esta resolución judicial obtenida como consecuencia de la iniciativa procesal de la propiedad y del trabajo jurídico desarrollado por su representación y dirección letrada, "sin la intervención de terceros para promover la acción judicial que finalmente ha permitido acordar el desalojo".

El despacho ha confiado en que el dispositivo pueda organizarse "a la mayor brevedad" y que la ejecución de la resolución permita poner fin definitivamente a una situación que durante meses "ha generado preocupación, inseguridad y alarma entre los vecinos de la zona, así como recuperar la posesión de la finca para su legítima propiedad".