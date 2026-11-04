Un juzgado de Palma investiga a la cúpula de PortsIB por irregularidades en la gestión de los campos de boyas

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PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un juzgado de Palma está investigando a la cúpula de PortsIB por presuntas irregularidades en la gestión de los campos de boyas de este último verano.

La Fiscalía interpuso una querella ante los juzgados el pasado julio a raíz de una denuncia de la Asociación de Navegantes del Mediterráneo (ADN Mediterráneo) contra cuatro responsables de PortsIB por presuntos delitos de malversación, fraude a la administración, desobediencia y prevaricación.

Un juzgado abrió diligencias previas y citó a declarar a los investigados, que defendieron que la gestión se había hecho acorde a la ley, según ha informado 'Diario de Mallorca' y han explicado fuentes del procedimiento a Europa Press.

Los denunciantes, personados como acusación particular, acusan a cuatro responsables de PortsIB de supuestamente implantar nuevos campos de boyas ecológicas con la licitación suspendida. En concreto, contra su gerente, Francisco José Villalonga; el director general de Puertos, Antoni Mercant, y dos técnicos.

Desde ADN Mediterráneo, junto con otras asociaciones y patronales, han recurrido de forma reiterada una licitación valorada en más de 5,8 millones de euros.

En la denuncia, exponen que PortsIB continúo con el proceso administrativo pese a encontrarse suspendido por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y modificó y prorrogó dicha licitación.

Además, denunciaron que se formalizó un contrato menor para el montaje de los campos de fondeo de la bahía de Fornells e Illa d'en Colom, instalaciones incluidas en la licitación actualmente suspendida.

Para la entidad, esta actuación podría constituir un fraccionamiento artificial de contratos con el objetivo de eludir los procedimientos ordinarios de contratación pública.

Desde PortsIB se defendió que había que garantizar la protección de la posidonia, ante lo que la entidad subraya que el fondeo sobre esta planta ya está prohibido y que los campos de boyas solo se implantan entre junio y septiembre. A su entender, esta "maniobra" no responde al interés general, sino a un interés "puramente recaudatorio".