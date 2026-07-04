Juzgan a un acusado de agredir sexualmente a la hija de la persona que limpiaba en su casa

PALMA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares celebra este martes (10.00 horas) el juicio contra un hombre acusado de agredir sexualmente a la hija menor de edad de la persona que limpiaba en su casa Palma.

La Fiscalía solicita que sea condenado a una pena de cuatro años de prisión como supuesto autor de un delito de abuso sexual y que indemnice a la víctima con 3.000 euros.

Los hechos ocurrieron en 2021 cuando, según señala el fiscal en el escrito de acusación, el procesado invitó a la persona que trabajaba limpiando su domicilio y sus dos hijos a una torrada en su casa.

El Ministerio Público relata que durante la torrada, el acusado empezó a jugar con la hija, que tenía entre siete u ocho años, y, en un momento que se quedaron solos, la agredió sexualmente.