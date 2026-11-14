Juzgan a un acusado de agredir sexualmente a su hijastra menor en la playa y en la parada del autobús en Palma

Archivo - Fachada de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, a 7 de noviembre de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará el próximo martes (10.00 horas) a un acusado de agredir sexualmente a su hijastra menor en dos ocasiones, una en la playa y otra en la parada del autobús, en Palma.

La Fiscalía solicita que sea condenado a diez años de prisión y al pago de una indemnización de 10.000 euros como supuesto autor de dos delitos de agresión sexual.

Los hechos, según expone la fiscal en su escrito de acusación, se remontan a 2019, cuando el procesado y la víctima, entonces de 13 años de edad, se encontraban a solas en una playa de Palma. El hombre la sometió a tocamientos de carácter sexual por encima de la ropa.

La segunda agresión sexual tuvo lugar tres años después en una parada de autobús, cuando la abrazó por detrás y la volvió a someter a tocamientos sexuales.