Juzgan a un acusado de intentar asesinar a su pareja a martillazos en Palma

Archivo - Un furgón de la Policía Nacional llega a la Audiencia Provincial de Palma. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma juzgará a partir de este jueves (10.00 horas) a un acusado de intentar asesinar a su pareja golpeándole con un martillo en la cabeza.

La Fiscalía solicita que el hombre sea condenado a 14 años de prisión y al pago de una indemnización de 77.694 euros como supuesto autor de un delito de tentativa de asesinato con las circunstancias agravantes de parentesco y género.

El acusado y la víctima, según expone el fiscal en su escrito de acusación, estaban casados, tenían una hija en común y convivían en el mismo domicilio en Palma.

En mayo de 2023 la mujer le comunicó su deseo de finalizar la relación, algo que él no aceptó. Tras ello, comenzó a controlar sus amistades, salidas o llamadas de teléfono.

Ese mismo noviembre la víctima le comunicó la ruptura definitiva del matrimonio, aunque tuvieron que seguir conviviendo en el mismo domicilio. La hija de ambos se fue a vivir con otros familiares para que la mujer pudiera ocupar su dormitorio.

Así siguieron hasta que en la madrugada del 30 de enero de 2024 el procesado, aprovechando que la mujer se encontraba dormida, le golpeó en la cabeza en al menos cinco ocasiones con un martillo de hierro y un kilo de peso.

La mujer fue atendida por los servicios de emergencia y estuvo hospitalizada diez días, tiempo en el que la intervinieron quirúrgicamente y la sometieron a diferentes tratamientos médicos.