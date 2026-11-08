Juzgan a un acusado de intentar matar a otro hombre asestándole once puñaladas en Sant Antoni

Archivo - Escudo en la entrada de la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará el próximo jueves (09.30 horas) a un acusado de intentar matar a otro hombre asestándole once puñaladas en Sant Antoni de Portmany (Eivissa).

La Fiscalía solicita que sea condenado a ocho años de prisión y al pago de casi 6.000 euros como supuesto autor de un delito de tentativa de homicidio.

Los hechos, según expone la fiscal en su escrito de acusación, sucedieron la madrugada del pasado 20 de marzo, cuando el procesado se dirigió al domicilio de la víctima.

Uno de sus compañeros de piso le abrió la puerta y el hombre se dirigió hacia el salón, donde aprovechó que la víctima dormía para asestarle hasta once puñaladas en diversas partes del cuerpo con un machete de 13 centímetros de hoja.

El acusado, que después de la agresión huyó del lugar, tiene antecedentes de trastorno mental grave de evolución crónica con episodios de descompensación psicótica y alteraciones de la conducta debido al consumo de sustancias tóxicas.

En los meses previos a los hechos enjuiciados abandonó el tratamiento antipsicótico y el seguimiento médico al que estaba siendo sometido. No obstante, el forense no ha podido determinar con certeza si en el momento de los hechos tenía sus facultades cognitivas afectadas.

En cualquier caso, la representante del Ministerio Público considera que ejecutó todos los actos que consideró "idóneos y necesarios" para causar la muerte de la víctima y que, si no lo consiguió, "fue por causas ajenas a su voluntad y, en particular, por la pronta asistencia sanitaria".

Es por ello que, a su juicio, no concurren circunstancias atenuantes o eximentes que permitan rebajar la responsabilidad del acusado en el delito de tentativa de homicidio.