Juzgan a un acusado de traficar con drogas y agredir a un policía local en Sant Josep

Archivo - Fachada de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, a 7 de noviembre de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará el próximo lunes (10.00 horas) a un acusado de traficar con cocaína, MDMA y cannabis en Sant Josep y agredir a un policía.

La Fiscalía solicita que sea condenado a una pena de cinco años y 11 meses de prisión y al pago de una indemnización de poco más de 300 euros como supuesto autor de delitos contra la salud pública, resistencia a la autoridad y lesiones.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, ocurrieron la noche del 21 de junio de 2022 en el municipio ibicenco de Sant Josep.

El procesado fue sorprendido por agentes de la Policía Local cuando llevaba consigo diversas cantidades de cocaína, MDMA y cannabis que pretendía vender a terceros.

Al ver que los policías se acercaban a él, adoptó una actitud violenta y empujó a uno de ellos, que acabó tendido en el suelo y sufrió lesiones de carácter leve.