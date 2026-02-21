Juzgan a un acusado de vender cocaína y cannabis desde su domicilio de Eivissa

Archivo - Escudo en la entrada de la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará los próximos martes y miércoles (09.30 horas) a un hombre acusado de vender cocaína y cannabis desde su domicilio de Eivissa.

La Fiscalía solicita que sea condenado a cinco años de prisión y al pago de una multa de 26.000 euros como supuesto autor de un delito contra la salud pública.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, sucedieron entre diciembre de 2021 y febrero de 2022. Durante este periodo, el procesado se dedicó a la venta de estupefacientes desde su vivienda.

Ahí, los investigadores intervinieron más de 70 gramos de cocaína y cerca de 300 gramos de cannabis en diferentes, todo ello valorado en 9.600 euros. También se le interceptaron 6.570 euros en efectivo procedentes de la venta de estupefacientes.