Juzgan a un acusado de violar a un hombre al que pretendía pagar para mantener relaciones sexuales

PALMA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma juzgará el próximo lunes (09.30 horas) a un acusado de violar a otro hombre al que pretendía pagar para mantener relaciones sexuales.

La Fiscalía solicita que sea condenado a una pena de diez años de prisión y al pago de una indemnización de 20.000 euros como supuesto autor de un delito de violación.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, sucedieron la tarde del 6 de julio de 2019. Los dos hombres habían quedado en el domicilio del procesado para mantener relaciones sexuales a cambio de 80 euros.

Ya en el inmueble, el acusado cerró la puerta con llave y, tras forcejear con la víctima, la violó en varias ocasiones. Solo le permitió marcharse cuando otra persona llamó al timbre y ante el temor de que alguien pudiera acudir en su auxilio.

A consecuencia de estos hechos el perjudicado ha sufrido ansiedad y miedo a que le pudiera volver a suceder algo similar, señala el representante del Ministerio Público.