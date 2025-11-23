Juzgan a cuatro acusados de vender marihuana y cocaína desde un establecimiento de Palma

Archivo - Escudo en la entrada de la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma juzgará este viernes (09.45 horas) a cuatro hombres acusados de vender marihuana y cocaína desde un establecimiento de Palma.

La Fiscalía solicita para tres de ellos, los dos dueños del local y el responsable de realizar tareas de vigilancia, siete años de prisión como supuestos autores de un delito contra la salud pública. Para uno de los empleados, por su parte, solicita cuatro años de cárcel.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, tuvieron lugar desde noviembre de 2021 y al menos hasta julio de 2022, cuando fueron arrestados.

Los investigadores de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional determinaron que los cuatro, puestos de común acuerdo, se dedicaban a vender cocaína y marihuana en un establecimiento.

A lo largo de las pesquisas los agentes les intervinieron diferentes cantidades de sustancias estupefacientes. Ya en julio registraron sus domicilios, sus vehículos y el local sospechoso, donde incautaron drogas, dinero en efectivo, documentación y dos escopetas.

Más allá de las penas de prisión, el representante del Ministerio Público interesa que cada uno de ellos pague una multa de 15.681 euros, es decir, un total de 62.724 euros.