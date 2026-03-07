Juzgan a un enfermero por agredir sexualmente a una paciente en un hospital de Palma

Archivo - Dos coches policiales a su llegada a la Audiencia Provincial de Baleares. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará el próximo martes (09.45 horas) a un técnico auxiliar de enfermería acusado de agredir sexualmente a una paciente en un hospital de Palma.

La Fiscalía solicita que sea condenado a cinco años de prisión y al pago de una indemnización de 6.000 euros como supuesto autor de un delito de agresión sexual.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, sucedieron el 11 de octubre de 2021 mientras la víctima se encontraba ingresada en el centro hospitalario.

La mujer estaba tumbada en una cama con los ojos cerrados y no podía moverse, situación que el acusado aprovechó para someterla a tocamientos de carácter sexual en tres o cuatro ocasiones.