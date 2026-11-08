Juzgan a un hombre acusado de propinar un puñetazo en la cara a un taxista

Archivo - Sede del TSJIB y de la Audiencia Provincial de Baleares. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial celebra este miércoles (12.00 horas) el juicio contra un hombre acusado de propinar un puñetazo en la cara a un taxista con el que discutió.

El fiscal pide que el hombre sea condenado a cuatro años de prisión, así como a una orden de alejamiento de dos años y a una indemnización de 460 euros por las lesiones ocasionadas.

Según el escrito de acusación, los hechos tuvieron lugar en Sant Antoni de Portmany el 2 de junio de 2022 entre las 01.00 horas y las 01.30 horas, cuando el acusado discutió con un taxista y le propinó un puñetazo en la cara.

A raíz de la agresión, siempre según el Ministerio Público, la víctima acabó con dos dientes rotos y una lesión en la zona de los ojos.