Juzgan a un hombre por agredir sexualmente a una niña de 11 años en Mallorca

Archivo - El Palacio de Justicia, sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) y la Audiencia Provincial, en la plaza Weyler de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial celebra entre este jueves y este viernes (10.00 horas) el juicio contra un hombre por supuestamente agredir sexualmente a una niña de 11 años en un pueblo de Mallorca.

La fiscalía pide que el procesado sea condenado a seis años de cárcel y 11 años de alejamiento por unos hechos que tuvieron lugar a finales de enero de 2023 en el domicilio de la niña.

Según el escrito de acusación, en varias ocasiones a lo largo de aquel día el acusado persiguió a la menor por varias estancias de la vivienda y le realizó tocamientos. En un momento dado llegó a besarle en la boca antes de decirle que "era un secreto" y que no podía contar nada a sus padres.

La menor, señala el Ministerio Público ha sufrido gran miedo y angustia como consecuencia de estos hechos.