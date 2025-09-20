Juzgan a un hombre por mantener relaciones con una vecina aprovechando que padecía una enfermedad mental

Archivo - El Palacio de Justicia, sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) y la Audiencia Provincial, en la plaza Weyler de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial celebra entre este martes y este miércoles el juicio contra un hombre acusado de mantener relaciones con una vecina que padecía una enfermedad mental en Calvià.

El acusado se enfrenta a ocho años de cárcel y al pago de una indemnización de 30.000 euros por unos hechos que tuvieron lugar entre agosto y septiembre de 2021.

Según señala el Ministerio Público en el escrito de acusación, el hombre que conocía a la mujer porque residían en la misma comunidad de propietarios mantuvo relaciones íntimas con la víctima y llegó a introducirle el pene en la boca, lo que causó a la mujer un gran malestar emocional.

El fiscal considera que el procesado se aprovechó tanto de la relación de confianza como de la enfermedad que padecía la víctima, de 25 años en aquel momento.