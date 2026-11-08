Juzgan a ocho integrantes de una banda dedicada al tráfico de drogas en Mallorca

Archivo - Dos coches policiales a su llegada al juicio contra Pau Rigo, en la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, a 7 de noviembre de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España) - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial juzgará el próximo jueves (10.00 horas) a ocho miembros de una banda dedicada al tráfico de drogas en Mallorca

La Fiscalía pide para que sean condenados a un total de 78 años de prisión y al pago de multas que ascienden a los 2,2 millones de euros como supuestos autores de un delito contra la salud pública y otro de pertenencia a organización criminal.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, se sucedieron entre septiembre de 2024 y marzo de 2025, cuando el grupo se dedicó al tráfico de drogas, especialmente cocaína y cannabis, utilizando un local en Palma.

Los acusados se repartían las tareas entre el regente del punto de venta, los que se dedicaban a vender la droga, el que guardaba el dinero y los que avisaban de la presencia policial al resto del grupo.

El local estaba reforzado con 40 centímetros de grosor y una puerta de acero de 5 centímetros, y que en el interior había un sistema de destrucción de drogas para poder deshacerse de las sustancias en caso de intervención policial.

En los registros efectuados por la Policía Local en el local que funcionaba como punto de venta y en dos domicilios de los acusados se encontraron diversas cantidades de cocaína y cannabis, restos de droga quemadas y dinero en efectivo. El valor total de la droga incautada en los registros ascendió a unos 285.000 euros.