Lafuente apunta que se están elaborando los estudios para evitar lainundabilidad del torrente de Es Mercadal

El conseller del Mar y el Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, en un momento de su comparecencia en el Parlament. - PARLAMENT

MENORCA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller del Mar y Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha informado que los estudios hidrológicos e hidráulicos con el fin de obtener una solución definitiva ante la inundabilidad del torrente de Es Mercadal se han encargado a una empresa externa, que debe entregar antes del 31 de diciembre los informes previos de riesgo.

Lafuente ha comparecido este miércoles en la Comisión de Ordenación Territorial, Vivienda, Movilidad, Mar y Cicle del Agua, donde ha explicado que estos informes se someterán a exposición pública durante el primer trimestre de 2026.

"Finalmente se presentarán los planes de gestión en las que se proponen las medidas estructurales que se plantean para dar soluciones a la inundabilidad de los terrenos", ha manifestado, antes de indicar que "es un procedimiento totalmente reglado".

Durante su primera intervención, el conseller ha reconocido que ha habido un retraso en la rehabilitación de los puentes de Es Mercadal debido a que el Ayuntamiento de Es Mercadal presentó en enero de 2025 un proyecto técnico que, además de actuar sobre los puentes, contemplaba aumentar la sección hidráulica de los torrentes. La Dirección General de Recursos Hídricos emitió un informe en el que se solicitaba al Consistorio la subsanación de algunas deficiencias.

Asimismo, ha destacado que, tras una reunión entre los técnicos del Ayuntamiento y de la Consellería del Mar y Ciclo del Agua, se tomó la decisión de solicitar la reparación de los puentes sin introducir cambios y dejar el debate de la modificación hidráulica para más adelante.

Las obras de rehabilitación de los puentes están ahora prácticamente finalizadas, un hecho en el que ha hecho hincapié el diputado del PSIB Marc Pons, quien ha recordado que la comparecencia de Lafuente se solicitó en septiembre.

El socialista se ha mostrado sorprendido también de que el Ayuntamiento de Es Mercadal no presentará el proyecto técnico de reparación de los puentes hasta el 25 de enero, cinco meses después de la DANA que el 15 de agosto de 2024 provocó daños estructurales. En esta línea, Pons ha remarcado que las obras se iniciaron casi un año después del episodio intenso de lluvias.

Por su parte, el diputado no adscrito Xisco Cardona ha acusado a Pons de tener un "conflicto de intereses" respecto a la cuestión si se tiene en cuenta que las obras "afectan directamente a la vivienda de un familiar". "Lo éticamente deseable sería que otro diputado se encargara de esta cuestión", ha alegado.

En el segundo turno de palabra, Lafuente ha indicado que "el Govern ha actuado con el rigor técnico y la seguridad jurídica que una cuestión de esta índole necesita" y ha remarcado que la intención del Ayuntamiento de Es Mercadal cuando presentó el proyecto municipal fue que se pudiera solventar de una manera rápida, pero los informes determinaron que se necesitaban estudios hidrológicos y hidráulicos.

"Se consideró que lo más prudente era reparar los puentes a corto plazo y estudiar el comportamiento hídrico de la zona con más tiempo", ha manifestado.

Finalmente, el conseller ha recalcado que "los puentes existentes en el Es Mercadal había aguantado hasta ese momento episodios de lluvias fuertes y ha indicado que "desgraciadamente el 15 de agosto de 2024 cayeron vehículos dentro del torrente que obturaron los puentes, lo que provocó los daños principales".