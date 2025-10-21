Lafuente asegura que se abstiene de las decisiones relacionadas con la empresa de su familia y acusa al PSIB de difamar

Archivo - El conseller del Mar, Juan Manuel Lafuente, durante una sesión plenaria, en el Parlament balear, a 4 de febrero de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

Pons (PSIB) advierte que existe "un conflicto de intereses permanente"

PALMA, 21 (EUROPA PRESS)

El conseller del Mar y Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha asegurado que desde que entró en su cargo se abstiene de todas las decisiones en el consejo de administración de PortsIB relacionadas con la sociedad de su familia.

"Su manía persecutoria contra este Govern y contra este conseller es enfermiza", le ha dicho Lafuente al socialista Marc Pons, quien ha interpelado al conseller en el pleno de este martes por su supuesto conflicto de intereses.

El conseller ha defendido que ha actuado siempre cumpliendo el código ético y la ley. "Si tiene cualquier duda se la puedo aclarar, no hay interés personal, no tengo participación en la empresa y me he abstenido de todas la decisiones que se han tomado sobre la empresa", ha dicho.

En este sentido, ha calificado de "auténtica vergüenza" que los socialistas "vengan a difamar" cuando con su abstención se ha mantenido una "total situación de normalidad". Además, ha asegurado que ni tiene ni tendrá participación en la empresa.

De su lado, el socialista ha solicitado al conseller que demuestre que su situación patrimonial no genera un conflicto de intereses. A su criterio, el conseller tiene "intereses directos" en la sociedad que explota el puerto d'Addaia, en Menorca, que es propiedad de su familia.

"Representa un conflicto de intereses evidente, siendo el conseller y presidente de PortsIB", ha advertido Pons, quien ha agregado que su demanda va "mucho más allá" de la ley de puertos, ya que existe un "conflicto permanente".

A su parecer, que Lafuente se haya abstenido hasta ahora de las decisiones que afectan la empresa de su familia es "reconocer que hay interés y conflicto". "Esto no aporta nada bueno al Govern", ha concluido.