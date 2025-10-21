Estarellas niega que Lafuente tenga un "conflicto de intereses" en la modificación de ley de puertos

Archivo - La consellera de Presidencia, María Antonia Estarellas, durante una sesión plenaria, en el Parlament balear, a 4 de febrero de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, ha negado que el conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, tenga ningún tipo de "conflicto de intereses" con la modificación de la ley de puertos.

Lo ha dicho durante la sesión de control al Govern del pleno del Parlament de este martes después de que el portavoz adjunto del PSIB, Marc Pons, le preguntara al respecto.

"Cuanta más información tenemos más contrastamos que no hay conflicto de intereses. Ustedes quieren una cortina de humo para esconder cosas como su amistad con Aldama", ha asegurado.

La también vicepresidenta segunda del Ejecutivo autonómico ha afirmado que todos los miembros del Govern, "incluido el señor Lafuente", cumplen con la ley de buen gobierno y el código ético.

"El mismo que ustedes incumplían de forma sistemática", le ha echado en cara a Pons. "El día que ustedes se lo saltaron de la manera más miserables fue cuando se fueron de copas cuando estaba todo cerrado. ¿Dimitió la señora Armengol? Fue el momento más vergonzoso para los ciudadanos, pero ustedes se sentaron igual", ha apuntado.

El socialista, por su parte, ha considerado que "cuanta más información tenemos más evidente se hace el conflicto de intereses de Lafuente".

"Él marca la política portuaria en Baleares y él tiene intereses directos en una empresa familiar que gestiona el puerto de Addaia. Cuando los intereses generales y los particulares se mezclan empezamos a ver una cierta confusión de prioridades", ha sostenido.

A su parecer, "es evidente" que el conseller del Mar y del Ciclo del Agua tendría un "conflicto de intereses" en la proposición de ley para modificar la ley de puertos --registrada por el PP y Vox de forma conjunta-- y Estarellas "tiene la responsabilidad de cumplir con el código ético y la ley de buen gobierno".

"Le pido qué garantías puede dar a los ciudadanos de que Lafuente no se ha beneficiado de su cargo ni se seguirá beneficiando", ha sentenciado Pons.