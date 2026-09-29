Lafuente dice que el expediente de la fiesta egipcia en Sant Antoni sigue su curso

Archivo - El conseller del Mar y el Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, interviene en la interpelación. - PARLAMENT - Archivo

EIVISSA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua ha señalado que el expediente relativo a la fiesta egipcia celebrada en Sant Antoni sigue su curso.

En el Parlament, ha instado al PSOE a "aclararse" puesto que la formación aseguró que se habían malgastado 170.000 metros cúbicos de agua en un lago artificial "y al final se ha demostrado que eran 60.000 m3".

La diputada socialista Pilar Costa ha preguntado al conseller si considera soportable para los recursos naturales el desarrollo territorial de Eivissa.

Costa ha señalado que las políticas del Govern, sobre todo en la gestión de los recursos hídricos, "no es demasiado ejemplar" puesto que "ustedes no gestionan nada y lo permiten todo".

En este sentido, la diputada le ha preguntado por las denuncias interpuestas por el Grupo Parlamentario Socialista en relación a las fiestas celebradas en Sant Antoni.

Lafuente ha señalado que "lo que no es sostenible" en recursos hídricos es no invertir, aunque el Govern ha realizado "un gran esfuerzo" en Eivissa en este sentido.

"Lo peor de todo para el medio ambiente es lo que hicieron ustedes: no hacer nada, dejar secar a los acuíferos y que los ciudadanos se mueran de sed", ha afirmado el conseller.

También ha reiterado que lo que no es soportable para Eivissa es tener un aeropuerto que tira agua sucia y contamina un parque natural o que venga una ministra y no quiera aplicar la ley reservando las viviendas para los residentes.