Lafuente estudiará comunicar a Hacienda la clausura de un pozo en un agroturismo de Menorca que recibió una subvención

MENORCA 25 Nov.

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha asegurado que el Govern estudiará la viabilidad de comunicar al Ministerio de Hacienda la clausura de un pozo ilegal de extracción de agua de un agroturismo al que se le concedió una subvención de un millón de euros por cumplir la normativa medio ambiental.

Sin embargo, ha apuntado Lafuente durante la sesión de control al Ejecutivo autonómico del pleno del Parlament de este martes, ha considerado que "debe ser el Ministerio de Hacienda quien debe hacer cumplir las condiciones de una subvención".

El conseller ha respondido de este modo a la pregunta del portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, quien le ha acusado de una tener "cierta pasividad" en la vigilancia de extracciones ilegales y le ha pedido la implantación de un plan sistemático de supervisión.

Lafuente ha asegurado que "absolutamente todas" las denuncias que han llegado a la Dirección General de Recursos Hídricos "se han tramitado o se están tramitando conforme a la normativa" y ha recordado que la pasada semana se adjudicó el control digital de las grandes extracciones.

Asimismo, ha señalado que durante la anterior legislatura se realizaron 39 inspecciones y dos clausuras temporales, mientras que en los primeros tres años del actual Govern se ha llevado a cabo 51 inspecciones y dos clausuras definitivas.