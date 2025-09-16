Lafuente niega inacción ante la sequía en el Pla de Mallorca y defiende la coordinación con ayuntamientos

PALMA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller del Mar y Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha negado acusaciones de inacción ante la situación de sequía en la comarca del Pla de Mallorca y ha defendido el trabajo coordinado con ayuntamientos y mancomunidad.

En el pleno del Parlament de este martes, el conseller ha respondido a la diputada socialista Carol Marqués, que ha acusado al Govern de "inacción" ante la situación hídrica en la comarca.

La socialista ha recordado que sólo el 1% de las unidades de demanda está en situación de normalidad y que una docena de municipios aplican restricciones. Marqués ha acusado a Lafuente de tratar de convencer a los alcaldes de frenar medidas "impopulares". "Las competencias de abastecimiento en alta son suyas y no hace nada. ¿Qué intereses hay detrás de la inacción ante la crisis hídrica más grave de los últimos años"?, se ha preguntado.

El conseller, por su parte, ha afirmado que hablar de inacción es "incierto" y "una falsedad" y ha asegurado que se ha trabajado todo el verano con la mancomunidad y los ayuntamientos para abordar la complicada situación que vive la comarca.