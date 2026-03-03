Lafuente reconoce un "problema importante" en la salinización del agua pero asegura que se están invirtiendo recursos

Archivo - El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, durante una sesión de control al Govern balear, a 20 de mayo de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha reconocido la existencia de un "problema importante" en la salinización del agua pero ha asegurado que se están invirtiendo recursos del impuesto de turismo sostenible (ITS) para solucionar esta situación.

Lo ha dicho en el pleno del Parlament de este martes al ser preguntada acerca de la gestión de los recursos hídricos por la diputada de Vox Patricia de las Heras.

El conseller ha hablado de diversos temas, entre ellos el "problema importante" de salinización que se están encontrando, lo que impide que el agua que sale de las depuradoras --que "funcionan correctamente"-- no se puede usar para la agricultura, por ejemplo.

Lafuente también ha reconocido que se están dando "episodios de lluvias muy fuertes y otros prolongados de sequía", lo que está llevando a invertir en mejorar las infraestructuras hídricas.

"Hay que reconocer el esfuerzo que los Ayuntamientos están haciendo en materia de gestión del agua para evitar pérdidas", ha defendido.

De las Heras, entre otras cuestiones, ha advertido que pese a que en enero subieron varios puntos porcentuales las reservas hídricas de Baleares, en diciembre bajaron.