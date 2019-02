Lamentan que el Govern quiera evitar el tráfico marítimo de mercancías en Sant Antoni mediante una votación de Puertos

Publicado 20/02/2019 16:59:40 CET

IBIZA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular ha lamentado este miércoles que el Govern quiera cerrar de forma temporal el puerto de Sant Antoni al tráfico de mercancías y al tránsito de vehículos a través de una votación en el Consejo de Administración de Puertos de Baleares.

En un comunicado, los 'populares' de Sant Antoni han considerado que esta medida implica que dejen de llegar pasajeros, ya que "a las navieras no les sale rentable transportar pasajeros si no vienen acompañados de su vehículo particular". "Es un cierre de facto de toda la actividad naviera del puerto de Sant Antoni", han señalado desde el PP, lamentando que, de esta manera, el municipio "se olvide" de cualquier conexión con la Península.

Según el PP, se trata de una decisión que se toma "a escondidas y en silencio", sin tener en cuenta la voluntad del pueblo, ni los acuerdos a los que se llegan en los plenos de la Corporación.

Asimismo, han considerado que "ha habido un intento frustrado de aprobarlo por ley y ahora se quiere hacer a escondidas y a puerta cerrada". "Lo que no han conseguido por ley lo quieren arreglar en los despachos porque al final un grupo reducido de personas sustituirán la voluntad del pueblo sobre el destino del puerto", han reiterado.

El Grupo Popular de Sant Antoni ha considerado "necesario" que el alcalde José Tur se reúna con el tejido comercial, social y empresarial del municipio "para que no se perpetre una decisión de esta magnitud sin contar con la opinión del pueblo".

Además, han señalado que "tampoco están respetando la decisión de que el cambio de uso del puerto se hiciera por ley" para que todos los grupos parlamentarios pudieran hacer sus aportaciones, por lo que "secuestran" la posibilidad de participar y de realizar un debate parlamentario.

Por otra parte, el PP también ha exigido al alcalde que, como miembro del Consejo de Administración, se abstenga en esta votación mientras mantenga el cargo de alcalde y el de presidente del Club Náutico de la localidad porque puede haber "conflicto de intereses".

El candidato 'popular' a la alcaldía de Sant Antoni, Marcos Serra, ha destacado que la decisión tomada por los socialistas contrasta con la propuesta del PP, que en el próximo pleno presentará una moción para que se haga una consulta ciudadana para decidir el destino del puerto de Sant Antoni.