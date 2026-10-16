Lanzan una "alerta antifascista" para este sábado ante una mesa informativa de Núcleo Nacional en Palma

Archivo - Varios miembros de Núcleo Nacional en una manifestación, en una foto de archivo. - Diego Radamés - Europa Press - Archivo
PALMA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Coordinadora Antifascista de Mallorca ha lanzado una "alerta antifascista" ante la posible colocación de una mesa informativa del grupo de neonazi Núcleo Nacional, que pretendería instalar en Palma este sábado.
La entidad ha advertido que esta organización habría anunciado esta actividad para "difundir sus mensajes de odio" para este sábado a las 12.00 horas, según han indicado en una publicación de su cuenta de Instagram.
Los antifascistas han apuntado que no pueden permitir que el "veneno racista y xenófobo" de Núcleo Nacional se extienda por las calles de Palma y han advertido que si el Ayuntamiento de Palma "tolera" y permite la "impunidad de los nazis", ellos no lo harán.
Por esto han reivindicado que no se deje "ni un espacio al fascismo" y han llamado a estar "atentas" a sus perfil en las redes sociales.