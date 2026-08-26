Lanzan una herramienta para evaluar los cambios provocados por el cambio climático en el Mediterráneo - IEO

PALMA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los centros oceanográficos de Baleares y A Coruña (IEO, CSIC), junto con instituciones marinas europeas y de Estados Unidos, han lanzado una herramienta que permite evaluar los cambios provocados por el cambio climático en el mar Mediterráneo.

Se trata, según ha informado el IEO en un comunicado, de un producto de síntesis de datos de campañas hidrográficas bautizado con el nombre Carimed, acrónimo de 'CARbon tracers and ancillary data In the MEDiterranean Sea'.

Gracias a esta herramienta se podrá evaluar con "mayor robustez" los cambios de tendencia que se produzcan en el Mediterráneo debido a los cambios en la temperatura, el oxígeno o el pH.

Integra mediciones hidrográficas, de carbono inorgánico, de trazadores químicos que permiten reconstruir la edad y ventilación de las masas de agua, y otros datos auxiliares procedentes de 46 campañas oceanográficas realizadas entre 1976 y 2018, que contienen observaciones de toda la columna de agua en todas las subcuencas del Mediterráneo.

"Una parte considerable de los datos se recuperó de registros históricos fragmentados o archivados localmente, consolidando así mediciones que anteriormente no eran accesibles. Otra parte proviene de campañas internacionales a bordo de buques oceanográficos nacionales e internacionales que contaron con la participación del personal del grupo Inocen del IEO", ha explicado la oceanógrafa química y coordinadora de la investigación, Marta Álvarez.

Siguiendo las metodologías empleadas en síntesis de datos a escala global, Carimed aplica un marco de control de calidad y corrección de sesgos llamado control de calidad secundario (2QC), diseñado específicamente para la particular oceanografía del Mediterráneo donde los cambios bruscos en las aguas profundas han ocurrido tanto en la cuenca este como oeste.

"Gracias al riguroso proceso de 2QC se minimizaron los sesgos sistemáticos en variables biogeoquímicas y se consiguió un conjunto de datos con una mayor coherencia", ha señalado la investigadora del Centro Oceanográfico de Baleares Maribel García-Ibáñez.