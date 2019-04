L'Audiència Provincial absol Matas per desviar fons públics a la seva darrera legislatura

Publicado 10/04/2019 17:25:03 CET

En la sentència, els magistrats han exposat els seus dubtes en relació a la culpabilitat de l'expresident pel qual l'absolen

L'Audiència Provincial de Balears ha absolt l'expresident del Govern, Jaume Matas, per una peça separada del 'cas Turisme Jove' en la qual se l'acusava d'haver desviat més de 100.000 euros públics a la seva darrera legislatura (2003-2007).

En concret, la Secció Segona de l'Audiència l'ha absolt dels delictes de prevaricació, malversació i falsedat en document mercantil, en concurs medial.

En la seva sentència, els magistrats han exposat els seus dubtes en relació "a la culpabilitat de l'acusat" pel que han aplicat el principi 'in dubio pro reo' pel qual en cas de dubte s'afavoreix a l'investigat.

La Sala argumenta que malgrat ser "factible la hipòtesi" de les acusacions, que l'acusat hagués donat l'ordre de pagament dels 108.000 euros de diners públics abonats en paga de factures falses i per tant amb desviació de fons públics; "també caben i són possibles altres alternatives, i amb igual o semblant grau de probabilitat".

Els jutges contemplen, entre aquestes altres alternatives, que l'ordre de pagament pogués haver arribat de Vicepresidència i Relacions Institucionals "sense participació alguna" de Matas, i fins i tot que encara que Matas hagués donat "l'ordre de pagament" a Jesús García Oeo --el beneficiari dels fons--, per haver estat prèviament acordada sense la seva intervenció i en el si de la pròpia Conselleria de Vicepresidència, "desconegués que obeïa a un pagament irregular".

Per aquest motiu, el tribunal creu "haver respectat el dret a la tutela judicial efectiva" que assiteix a ambdues acusacions --Ministeri Fiscal i l'acusació particular exercida per la Comunitat Autònoma-- en oferir "explicació raonable de la seva conclusió absolutoria".

Cal recordar que tant la Fiscalia com l'Advocacia de la Comunitat, en les seves conclusions definitives en acabar el judici, van mantenir la seva petició de cinc anys de presó per a l'expresident.

No obstant això, durant la vista oral, la majoria de testimonis o bé no recordaven l'operació de transferència dels diners o bé van exculpar Matas. L'únic que va apuntar a l'expresident va ser el llavors director general de Joventut del Govern, que va manifestar que creia que l'ordre l'havia donat Matas però que no podia donar fe d'això "en absolut".

Pel seu costat, Oeo --que ja va ser condemnat per aquests fets-- va exculpar durant la seva intervenció al també exministre. "Mai li he demanat res a Matas ni com a ministre ni com a president", va dir.

Així mateix, durant la seva declaració, Matas va negar haver donat l'ordre de pagament i fins i tot haver-se arribat a reunir formalment amb cap de les persones relacionades, suposadament, amb la seva execució.

L'expresident va negar "taxativament" haver tingut una "reunió formal" amb Oeo. "Puc haver coincidit amb ell en algun acte però no ho recordo", va dir responent a preguntes del fiscal Anticorrupció, Juan Carrau. "Mai he tingut conversa alguna amb ell i d'aquest tema molt menys, que no sé de què va", va sostenir.

Sobre si es va reunir amb el director general de Joventut per donar-li la instrucció, Matas va arribar a dir que "mai va departir" amb ell. "Jo no despatxava amb directors generals", va recalcar.