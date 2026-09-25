Le Senne traslada a la cónsul alemana que el Parlament "siempre estará abierto" a la sus ciudadanos en Baleares

El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, y la cónsul de Alemania en Baleares, Angelika Saake. - PARLAMENT

PALMA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, ha deseado "muchos éxitos" a la nueva cónsul de Alemania en Baleares, Angelika Saake, y ha expresado que las puertas de la institución "están siempre abiertas" a la importante colonia alemana residente en el archipiélago.

El representante de la Cámara balear ha recibido en audiencia este viernes a la diplomática alemana, a la que ha agradecido su visita en un mensaje de la red social X.

Más tarde, Le Senne también se ha reunido con la mallorquina Elisabeth Reynés, proclamada recientemente primera dama en el certamen Miss Mundo 2026 celebrado en Vietnam. A ella también le ha agradecido su visita y la "digna" representación que ha hecho de España y Baleares en este certamen.