Levantan 40 actas de infracción por venta ambulante en un control en Palma - POLICÍA LOCAL

PALMA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma y la Policía Nacional han levantado 40 actas por venta ambulante y han identificado a 47 personas en un dispositivo conjunto en el distrito Litoral.

El control se llevó a cabo la noche de este miércoles, según han informado ambos cuerpos policiales en una nota de prensa, y se saldó con el levantamiento de 40 actas y se decomisó la mercancía.

Asimismo, los efectivos policiales intervinieron diversas sustancias estupefacientes destinadas al consumo, concretamente pastillas de éxtasis y marihuana. En este sentido, se tramitaron las correspondientes denuncias administrativas.

El dispositivo contó con una amplia presencia de efectivos de ambos cuerpos. La Policía Nacional desplegó a agentes pertenecientes a diversas unidades incluyendo GOR, UPR y la Brigada de Extranjería. Por parte la Policía Local, intervinieron agentes del GAP, ECOP y Policía Comunitaria del distrito Litoral.

La Jefatura de la Policía Local de Palma ha puesto en valor la "estrecha y fructífera" colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía. Según han destacado, este operativo no es un hecho aislado, sino que forma parte de la estrategia de seguridad compartida que ambos cuerpos mantienen de forma estable.

Dados los buenos resultados obtenidos en este tipo de dispositivos, tanto en la prevención de actividades ilícitas como en la mejora de la convivencia ciudadana, se seguirá reforzando la presencia policial conjunta en puntos estratégicos de la ciudad.