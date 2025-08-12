Levantan siete actas por fondear sobre posidonia en Ibiza

Una de las inspecciones para evitar el fondeo sobre praderas de posidonia en Ibiza. - CAIB

IBIZA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha levantado siete actas administrativas por fondear sobre praderas de posidonia oceánica en la bahía de Talamanca (Ibiza).

Esta dispositivo es el mayor llevado a cabo hasta la fecha para combatir el fondeo ilegal e inspeccionar la actividad de chárter náutico sin autorización, ha informado el departamento dirigido por el conseller Joan Simonet en un comunicado.

El operativo ha sido coordinado por la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal, a través del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat) y del Servicio de Vigilancia de la Posidonia, y ha contado con la participación de los Agentes de Medio Ambiente.

Han formado parte de él la Conselleria de la Mar y del Ciclo del Agua, el Ayuntamiento de Ibiza, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil.

También agentes de la Policía Local de Ibiza, embarcaciones del Parque Natural de ses Salines de Ibiza y Formentera, las Reservas Marinas, PortsIb e inspectores de transporte marítimo.

Durante el operativo se han levantado siete actas de denuncia por fondear sobre posidonia y se ha informado directamente a las embarcaciones de la prohibición de fondear con ancla y cadena sobre praderas. Asimismo, se ha recordado a los navegantes que pueden consultar la cartografía oficial de posidonia mediante las aplicaciones de fondeo y en la web AtlasPosidonia.com.

La Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, que ha participado en el operativo en el marco de su campaña para reforzar la vigilancia y el control de la actividad náutica, especialmente para combatir el chárter ilegal y asegurar la correcta gestión de los campos de boyas, ha aportado un dron al operativo realizado este martes. Este ha permitido obtener imágenes aéreas de la bahía y documentar la situación de las embarcaciones antes de iniciar las intervenciones.

Con este operativo el Govern ha pretendido recordar que la posidonia es "vital" para el Mediterráneo y que su conservación es "imprescindible".

Por su parte, el Ayuntamiento de Ibiza ha destacado el frente común del Ejecutivo autonómico y la Guardia Civil para seguir actuando de forma coordinada en Talamanca, una zona especialmente sensible y sometida a una elevada presión náutica durante la temporada estival.