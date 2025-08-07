Liberan a 13 crías de autillo en El Toro

Una de las crías de autillo antes de ser liberadas en El Toro. - CAIB

MENORCA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Menorca ha liberado a 13 crías de autillo en la montaña de El Toro.

Las aves, según ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural en un comunicado, habían estado previamente en las instalaciones del GOB Menorca hasta recuperarse completamente, por lo que ya estaban preparadas para volver a su hábitat natural.

Esta temporada han llegado un total de 25 crías de autillo al centro, que tiene sede en Ciutadella y está gestionado entre el GOB y el Consorcio para la Recuperación de la Fauna de Baleares (Cofib).

La primavera y el verano son épocas críticas para muchas especies nidificantes porque, a menudo, los polluelos caen de los nidos antes de tiempo y su supervivencia se ve comprometida. Gracias a la colaboración ciudadana y a las personas voluntarias, estas crías han sido atendidas, alimentadas y cuidadas hasta estar preparadas para ser liberadas, ha apuntado la Conselleria.

Con esta acción el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre ha puesto punto final a la temporada de cría de aves silvestres de este año. La instalación menorquina también recibe y trabaja en la recuperación de otras especies como el gorrión común, los vencejos, los verderones, los jilgueros, las lechuzas o los cernícalos

"DE OTRO MODO NO HABRÍAN SOBREVIVIDO"

La directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, ha destacado la labor de los centros de recuperación del Govern, que son "una herramienta de conservación de la biodiversidad del archipiélago".

Además, ha considerado que "la existencia de estos espacios permite dar una segunda oportunidad a ejemplares de fauna silvestre que, de otro modo, probablemente no habrían sobrevivido".

Por otro lado, Torres ha recordado a la ciudadanía que si se detecta cualquier animal silvestre herido o enfermo hay que llamar al 112, al Cofib o al Servicio de Protección de Especies de la Conselleria.

El autillo es una especie protegida y es la rapaz nocturna más pequeña de Baleares. Su vuelo silencioso y su dieta basada en insectos y pequeños mamíferos lo convierten en un depredador eficiente y discreto, ya que se alimenta de una gran variedad de especies que pueden llegar a ser molestas, como escarabajos, grillos y langostas, entre otras.

Está presente todo el año en zonas rurales, agrícolas y urbanas, y durante el verano recibe refuerzos poblacionales de individuos migratorios procedentes de África.