Liberan una treintena de vencejos para impulsar la protección de las aves insectívoras. - CAIB

PALMA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha liberado este jueves una treintena de vencejos en Dalt Murada, en Palma, para reforzar e impulsar la conservación y protección de las aves insectívoras y poner en valor la labor de recuperación de fauna silvestre que se lleva a cabo en las Islas.

El acto ha contado con la presencia del conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, y de la directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, así como de técnicos del Consorcio para la Recuperación de Fauna.

Dalt Murada, espacio emblemático de Palma, es un punto idóneo para que estos ejemplares emprendan su primer vuelo de regreso a la naturaleza.

El conseller ha destacado que estas liberaciones simbolizan el trabajo constante de protección de la fauna silvestre. "Quiero agradecer la colaboración constante de la ciudadanía, que con sus avisos y aportaciones hace posible la recuperación de cientos de ejemplares cada temporada, así como la implicación de todas las entidades y profesionales que participan en esta labor de conservación", ha afirmado.

Los vencejos son un ejemplo claro del valor de los ecosistemas y del papel esencial que desempeñan en el control natural de insectos. Por ello, el conseller ha subrayado también "la importancia de conservar los espacios de nidificación en edificios y núcleos urbanos, que son esenciales para que estas especies puedan completar su ciclo vital".

Por su parte, la directora general Anna Torres ha recordado que los ejemplares liberados hoy han completado su proceso de rehabilitación con alimentación específica a base de insectos y una atención continuada, hasta alcanzar las condiciones óptimas para su reintroducción al medio natural.

El seguimiento y la recuperación se llevan a cabo con protocolos especializados en los centros de recuperación de fauna del Cofib. Este año, en el conjunto de las Islas, los Centros de Recuperación de Fauna Silvestre han recibido un total de 1.489 ejemplares de vencejo, de los cuales 1.407 han ingresado en el centro de Mallorca. La mayor parte corresponde a polluelos que han caído prematuramente del nido.

Durante las últimas semanas, especialmente a raíz de las altas temperaturas registradas a finales de junio, se ha producido una entrada extraordinaria de ejemplares en los centros de recuperación.

Esta situación, vinculada al hecho de que los vencejos nidifican bajo tejados y edificios, ha provocado un incremento notable de los ingresos de polluelos que han abandonado el nido antes de estar preparados para volar.

El Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Mallorca ha afrontado un importante reto, con picos de actividad que han alcanzado cifras récord de entradas en una sola jornada.

Aun así, gracias a la implicación del Govern, del personal técnico del Cofib, de las policías locales, de las clínicas veterinarias colaboradoras y de la ciudadanía, ya se ha conseguido recuperar y devolver a la naturaleza cerca de 450 ejemplares hasta el momento.

Los vencejos son aves insectívoras altamente especializadas que pasan la mayor parte de su vida en vuelo y que únicamente abandonan este medio o solo entran en contacto con superficies sólidas para nidificar.

Junto con otras especies como los vencejos pálidos y las golondrinas, visitan las Islas durante la primavera y el verano para criar en los núcleos urbanos, y desempeñan un papel clave en el control natural de insectos.

El vencejo común (Apus apus) está catalogado como especie en régimen de protección especial de acuerdo con el Real Decreto 139/2011, por el que se desarrolla el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y el Catálogo Español de Especies Amenazadas, y también está incluido en el Convenio de Berna.